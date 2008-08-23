В поселке Высокое под Харьковом открыт памятник Герою Советского Союза Андрею Ощепкову.

Как передает корреспондент УНИАН, на состоявшемся по этому поводу митинге выступили руководители Харьковского сельского района, ветераны и племянница А.Ощепкова Галина МАКСИМОВА, которая приехала из Алтая.

***А.Ощепков родился в 1922 году на Алтае, был командиром отделения мотострелкового батальона 10-й гвардейской механизированной бригады 5-го гвардейского механизированного корпуса 5-й гвардейской танковой армии Степного фронта, гвардии старший сержант.

24 августа 1943 года с группой разведчиков в тыла немецкой армии возле села Буды (Харьковский район) в бою получил ранение, бросился на амбразуру дзота и погиб. Похоронен в братской могиле в селе Коротич (Харьковский район).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944 года А.Ощепкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.