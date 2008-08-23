Украинцы считают агрессорами и Россию, и Грузию (опрос)

Большая часть украинцев считают агрессией как действия России в отношении Грузии, так и действия Грузии в отношении Южной Осетии.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного экспертами центра «Тейлор Нельсон Софрез Украина» по инициативе еженедельника «Зеркало недели».

44,4% участников исследования считают шаги, предпринятые Россией в отношении Грузии, агрессией против независимого государства. 41,4% убеждены, что речь идет исключительно о миротворческой операции. Затруднились ответить 14,3% респондентов.

При этом агрессором Российскую Федерацию называют 72,9% жителей западных областей Украины, 62,5% населения Киевского региона и 58,5% представителей центра. В свою очередь, миротворчеством действия армии РФ склонны считать 67,1% обитателей юга (в отдельно взятом Крыму эта цифра составляет 73,2%) и 52,2% - на востоке Украины.

Тезис об агрессии россиян разделяет 60% респондентов в возрасте 18-19 лет. Мнение о миротворческой миссии армии РФ - 52,3% тех, кому за 60 лет.

Основной целью операции России на территории Грузии 39% опрошенных считают защиту интересов российских граждан. Такое мнение присуще всем возрастным категориям - от 31,1% из числа 20-29-летних до 50,6% из числа тех, кому за 60.

В то же время, 34,5% опрошенных убеждены, что конечным замыслом России является установление контроля над Грузией, необходимого для срыва планов строительства альтернативных нефте- и газопроводов, идущих из Азии в Европу в обход России. Такого мнения, в частности, придерживаются 51,6% жителей запада и 45,8% киевлян.

На третьем месте по популярности версия о стремлении россиян при помощи военной силы воспрепятствовать вступлению Грузии в НАТО. Этот вариант ответа выбрали 26,3% респондентов. Абсолютное меньшинство сторонников данной версии проживает в Крыму - 15,5%, абсолютное большинство - в столице (38,3%).

Применение Грузией военной силы в Южной Осетии как акт агрессии расценило более половины респондентов - 50,9% (в Крыму подавляющее большинство - 74,6%, на западе - 27,1%). Количество тех, кто назвал боевые действия, развязанные Тбилиси, необходимым шагом для сохранения территориальной целостности Грузии, меньше - 38,3% (64,9% в западных регионах, 46,7% среди жителей Киева и 44,5% среди представителей центральных областей).

Вместе с тем, только 19,5% респондентов назвали решение Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ о применении силы в Южной Осетии нормальной реакцией на обстрел осетинской стороной грузинских сел. В этом случае территориальный разброс составил от 22,5% в центре до 17,6% на востоке Украины.

Неоправданной эмоциональной реакцией на провокации со стороны России подобные действия посчитали 57,4%. Это мнение - более половины респондентов во всех регионах Украины: 61,5% в центре, 60% в Киеве, 58% на западе, 56,3% на востоке и 53,5% на юге.

В ходе социологического исследования, проведенного 19-22 августа при помощи телефонного опроса, были проинтервьюированы 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением свыше 20 тысяч. Уровень погрешности не превышает 3%.