Тимошенко выдвинула условие экспортерам зерна

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что НДС экспортерам будет возмещаться, если те закупают зерно непосредственно у аграриев по цене не менее 816 грн. за тонну

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на совещании в Киеве по вопросам дальнейшего усовершенствования функционирования рынка зерна.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство намерено ввести норму, что НДС экспортерам будет возмещаться только в том случае, если они закупали зерно по цене не ниже 816 грн. за тонну и только непосредственно у сельхозпроизводителей.

Она добавила, что Кабинет министров планирует принять такое решение в ближайшие дни.