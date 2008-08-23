Тимошенко выдвинула условие экспортерам зерна
15:07, 23 августа 2008Общество
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Решение утвердит Кабмин
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что НДС экспортерам будет возмещаться, если те закупают зерно непосредственно у аграриев по цене не менее 816 грн. за тонну
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на совещании в Киеве по вопросам дальнейшего усовершенствования функционирования рынка зерна.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство намерено ввести норму, что НДС экспортерам будет возмещаться только в том случае, если они закупали зерно по цене не ниже 816 грн. за тонну и только непосредственно у сельхозпроизводителей.
Она добавила, что Кабинет министров планирует принять такое решение в ближайшие дни.
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