На Ивано-Франковщине подумали, как выполнить указ Президента

Ивано-Франковская облгосадминистрация собирается создать национальный природный парк (НПП) «Верховинский» общей площадью до 15 тыс. га на землях государственного лесного фонда, которые находятся в постоянном пользовании Буркутского и Чивчинского лесничества ГП «Верховинское лесное хозяйство» и Перкалабского лесничества ГП «Гринявское лесное хозяйство» на территории Зеленского и Голошинского сельских советов Верховинского района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации, на которой обсуждали ход выполнения указа Президента Украины от 23 мая 2005 года №838/2005 «О мерах по дальнейшему развитию природно-заповедного дела в Украине», сообщил начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Ивано-Франковской области Андрей ТРОЦЕНКО.

Это предложение поддержал председатель ОГА Николай ПАЛИЙЧУК.

По словам губернатора, в селах, на землях которых будет создан парк, сначала нужно провести общественные слушания жителей и через 3-4 месяца принять решение о создании такого парка. «Его границы могут быть увеличены», - сказал Н.ПАЛИЙЧУК.

Справка УНИАН. Сегодня на Прикарпатье насчитывается 464 объекта природно-заповедного фонда общей площадью около 195,9 тыс. га, из них общегосударственного значения – 30 объектов общей площадью 108,7 тыс. га, местного значения – 434 объекта площадью 87,2 тыс. га. Природно-заповедные объекты занимают 14% территории области, это второй показатель в Украине.

Значительный ущерб заповедным объектам Прикарпатья нанесло стихийное бедствие 23-27 июля этого года. Ущерб, нанесенный учреждениям природно-заповедного фонда Ивано-Франковской области, составляет 18 млн. 882 тыс. грн.