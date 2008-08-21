Растут закупочные цены на фуражную пшеницу

По оперативным данным ИАА "АПК-Информ", на текущей неделе на украинском рынке фуражной пшеницы наблюдается рост закупочных цен. Основной причиной увеличения цен, по словам операторов рынка, является активизация закупочной деятельности экспортно-ориентированных компаний на фоне сдерживания продаж владельцами зерна.

Многие зернотрейдеры на текущей неделе для активизации формирования необходимых партий зерна на экспорт увеличили закупочные цены на 30-50 грн./т, декларируя их в диапазоне 780-820 грн./т на условиях франко-элеватор.

В условиях повышения спроса и цен экспортно-ориентированными компаниями некоторые владельцы зерна крупнотоннажных партий сдерживают реализацию объемов фуражной пшеницы, рассчитывая на дальнейший рост цен.