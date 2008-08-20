На борту потерпевшего катастрофу самолета были британцы и немцы

Среди пассажиров самолета компании Spanair, который 20 августа потерпел катастрофу в мадридском аэропорту Barajas, были британские подданные, сообщает британский телеканал Sky News. Об их количестве ничего не сообщается.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании Lufthansa, на борту лайнера находились четыре гражданина Германии.

Всего на борту самолета, готовившегося к отправке на Канарские острова, находились около 160 человек. Это был совместный рейс компаний Spanair и германской Lufthansa.

Как сообщалось, самолет McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Spanair готовился к вылету из мадридского аэропорта "Барахас" на остров Гран-Канария. Во время разгона у него загорелся левый двигатель, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей.