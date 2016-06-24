Филатов: пострадавшие от ночного пожара в Днепре получат материальную помощь

По его словам, восстановление крыши дома начнется уже завтра. Жители пятиэтажки получат материальную и психологическую поддержку. Сейчас на месте работает комиссия исполкома горсовета и профильные заместители городского головы.

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Как известно, дом на проспекте Яворницкого начал гореть около трех часов ночи: загорелось 1000 кв. м крыши. Пожару присвоили пятый – самый высокий – ранг сложности. Городской голова Днепра Борис Филатов, который ночью прибыл на место происшествия, отметил четкое взаимодействие пожарных и патрульной полиции, представители которой помогали спасателям эвакуировать людей. К счастью, обошлось без жертв.

Пожар тушили более 3 часов. В процессе были задействованы все пожарные экипажи Днепра. Причины возгорания сейчас устанавливают. Одна из версий – короткое замыкание.

«Я хочу выразить благодарность всему личному составу ГСЧС, пожарным и патрульной полиции. Люди работали и сделали невозможное. Я принял решение наградить по итогам ликвидации этого пожара личный состав патрульной полиции и наиболее отличившихся пожарных городской медалью «Защитник Отечества», – отметил глава Днепра. Ожидается, что награды получат восемь ГСЧСовцев и семь полицейских.

Вместе с тем, по информации городского головы, пока что ни один из жителей дома не обращался за помощью относительно проживания. Однако городская власть подготовила 5 комнат в общежитии на случай, если кому-либо понадобится крыша над головой. Кроме того, по словам мэра, для оказания людям материальной помощи создается комиссия. Борис Филатов заявил, что будет ходатайствовать перед исполкомом и городским советом, чтобы сумма материальной помощи пострадавшим составила, как минимум, 10 тыс. грн.