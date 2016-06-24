Филатов: пострадавшие от ночного пожара в Днепре получат материальную помощь
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о действиях власти, направленных на оказание помощи жителям дома по ул. Д. Яворницкого, 74, где сегодня ночью случился пожар.
По его словам, восстановление крыши дома начнется уже завтра. Жители пятиэтажки получат материальную и психологическую поддержку. Сейчас на месте работает комиссия исполкома горсовета и профильные заместители городского головы.
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Как известно, дом на проспекте Яворницкого начал гореть около трех часов ночи: загорелось 1000 кв. м крыши. Пожару присвоили пятый – самый высокий – ранг сложности. Городской голова Днепра Борис Филатов, который ночью прибыл на место происшествия, отметил четкое взаимодействие пожарных и патрульной полиции, представители которой помогали спасателям эвакуировать людей. К счастью, обошлось без жертв.
Пожар тушили более 3 часов. В процессе были задействованы все пожарные экипажи Днепра. Причины возгорания сейчас устанавливают. Одна из версий – короткое замыкание.
«Я хочу выразить благодарность всему личному составу ГСЧС, пожарным и патрульной полиции. Люди работали и сделали невозможное. Я принял решение наградить по итогам ликвидации этого пожара личный состав патрульной полиции и наиболее отличившихся пожарных городской медалью «Защитник Отечества», – отметил глава Днепра. Ожидается, что награды получат восемь ГСЧСовцев и семь полицейских.
Вместе с тем, по информации городского головы, пока что ни один из жителей дома не обращался за помощью относительно проживания. Однако городская власть подготовила 5 комнат в общежитии на случай, если кому-либо понадобится крыша над головой. Кроме того, по словам мэра, для оказания людям материальной помощи создается комиссия. Борис Филатов заявил, что будет ходатайствовать перед исполкомом и городским советом, чтобы сумма материальной помощи пострадавшим составила, как минимум, 10 тыс. грн.