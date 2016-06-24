В Днепре ночью горел жилой дом: спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов (видео)

Сигнал о возгорании в жилом доме на пр. Дм. Яворницкого поступил в службу спасения в 03.00. Сразу же на место происшествия выдвинулись наряды пожарных, сообщили 056.ua в патрульной полиции.

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На месте они приняли решение эвакуировать всех жильцов горящего дома. Троим из них - людям с ограниченными физическими возможностями - понадобилась помощь. Полицейские Гурцкая, Гончаров, Ужва, Дейнего, Воскобой, которые прибыли на место пожара первыми, на руках выносили из огня дедушек и бабушек, которые самостоятельно передвигаться не могут.

На улице их усадили в машины патрульной полиции, чтобы пожилые люди не стояли под ночным небом.

По информации пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской, по факту пожара следственным отделом Кировского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст 270 УКУ (нарушение установленных законодательством правил пожарной безопастности). Предварительная причина пожара короткое замыкание.