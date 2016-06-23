Одесская полиция разоблачила два канала переправки девушек за границу в сексуальное рабство (видео)

Как сообщает департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции, организатором группы оказался житель Одессы. Молодые люди занимались вербовкой и перемещением через государственную границу Украины молодых девушек.

В дальнейшем те попадали в сексуальную эксплуатацию в ночных развлекательных заведениях на территории Чехии и других стран Евросоюза.

За каждую жертву торговцы получали от 1000 до 3500 евро.

Злоумышленники обещали потенциальным проституткам легальное трудоустройство за границей и заоблачные заработки.

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"Оформление визовых документов на выезд за границу и транспортные расходы они оставляли за собой, но при условии возврата им средств из полученных "заработных плат". Тем самым торговцы "живым товаром" фактически втягивали своих жертв в долговую кабалу", - говорится в сообщении.

Полиция задержала организатора преступного бизнеса в Одессе. Его подельника правоохранители совместно с пограничниками задержали на границе Украины и Польши. Злоумышленник пытался перевезти на собственном автомобиле через границу двух украинок.

Перевозчик имел документ, благодаря которому имел возможность проходить пункт пограничного контроля по упрощенной процедуре.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, сообщается, что оперативники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Одесской области задержали одесситку, которая вербовала украинок для секс-услуг в Турции и на Кипре.

Отмечается, что полиция получила оперативную информацию, что 30-летняя одесситка вербует украинок для работы в сфере предоставления интимных услуг.

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Полицейские задержали злоумышленницу в Одесском аэропорту во время попытки переправить двух девушек за границу.

Установлено, что за период криминальной деятельности на ее счету уже 10 "секс-рабынь". За каждую потерпевшую она получала от 1 до 3 тысяч долларов.

Начато уголовное производство по статье 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.