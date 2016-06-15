Одесские пограничники спасли от продажи в сексуальное рабство двух девушек

13:55, 15 июня 2016
Общество
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Оперативно-розыскной отдел Одесского пограничного отряда совместно с подразделениями Главного управления полиции в Одесской области и прокуратуры разоблачили международный канал торговли людьми.

dpsu.gov.ua

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Правоохранителям также удалось спасти от продажи в сексуальное рабство двух девушек.

Организатором канала выступила гражданка Украины. Она была задержана в международном аэропорту "Одесса" во время очередной сделки.

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Ведомство отмечает, что за время функционирования канала жертвами торговцев людьми стало 10 украинок. За каждую из них организаторы получали от 1 до 3 тысяч долларов.

Действующее законодательство Украины предусматривает за такие преступления наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Продолжаются следственные действия.

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