Одесские пограничники спасли от продажи в сексуальное рабство двух девушек
13:55, 15 июня 2016Общество
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Оперативно-розыскной отдел Одесского пограничного отряда совместно с подразделениями Главного управления полиции в Одесской области и прокуратуры разоблачили международный канал торговли людьми.
Пограничники перекрыли канал поставки девушек в сексуальное рабство / dpsu.gov.ua
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Правоохранителям также удалось спасти от продажи в сексуальное рабство двух девушек.
Организатором канала выступила гражданка Украины. Она была задержана в международном аэропорту "Одесса" во время очередной сделки.
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Ведомство отмечает, что за время функционирования канала жертвами торговцев людьми стало 10 украинок. За каждую из них организаторы получали от 1 до 3 тысяч долларов.
Действующее законодательство Украины предусматривает за такие преступления наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Продолжаются следственные действия.
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