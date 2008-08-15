Грузия обвинила Россию в поджогах лесов в районе Боржоми

Министерство внутренних дел Грузии обвинило Россию в намеренных поджогах лесного массива в окрестностях города Боржоми с помощью сбрасываемых с вертолетов зажигательных бомб, передает Лента.ру.

Как говорится в заявлении министерства, российские военные вертолеты начали летать над лесом в пятницу, около 15:30 по местному времени. К вечеру, утверждается в заявлении, в регионе Самцхе-Джавахети (юг Грузии) уже наблюдается 15 очагов лесных пожаров.

В связи с этим грузинская сторона обвиняет Россию в нарушении международных норм, запрещающих использование зажигательных боеприпасов, а также в желании разрушить природные ресурсы Грузии и запугать ее население.

Между тем, как сообщает ИА REGNUM, заместитель министра внутренних дел Грузии Эка ЗГУЛАДЗЕ заявила сегодня на брифинге, что причин для паники у местного населения нет. "В Самцхе-Джавахети полностью мобилизованы пожарные бригады, которым помогает местное население, и совместными усилиями, по плану они работают над тушением очагов пожара", - отметила она.

Регион Самцхе-Джавахети находится в отдалении от зоны боевых действий в Южной Осетии и Абхазии, у границы с Арменией.