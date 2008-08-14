В пригороде Киева появятся коттеджные городки эконом-класса?

Эксперты прогнозируют появление в пригороде Киева коттеджных городков эконом-класса с меньшей площадью домов и в менее привлекательных районах.

Об этом говорится в обзоре рынка коммерческой и жилой недвижимости за первое полугодие 2008 года, опубликованном консалтинговой компанией “Украинская торговая гильдия”.

По данным компании, в настоящий момент ни в одном из украинских регионов не представлены коттеджные городки эконом-класса.

На сегодня рынок ориентирован на покупку коттеджей премиум-класса минимальной стоимостью около 450-500 тыс. долл., а также развивающегося в последнее время бизнес-класса средней стоимостью около 250-350 тыс. долл.

По данным компании, средняя цена на загородную недвижимость Киевского региона варьируется в пределах от 1,2 тыс. долл. до 5 тыс. долл. за 1 кв.м. Средняя стоимость коттеджей (включая стоимость земли) составляет 2270 долл./кв.м.

За первое полугодие т.г. стоимость коттеджей выросла на 8%. «Темпы роста были обусловлены высокими темпами роста цены на землю, повышением стоимость строительных материалов и строительных работ, говорится в отчете.

По прогнозам «УТГ», ожидается выход на рынок новых крупномасштабных проектов с развитой инфраструктурой, ориентированных на сегмент среднего класса, для которого дом в коттеджном городке будет альтернативой городской квартире, а не дачей или «вторым домом».

При этом к концу 2008 года ожидается развитие масштабных проектов площадью более 100 га.

В компании отмечают, что в этом году на рынке в Киевской области появилось около 20 новых проектов. Всего на территории области насчитывается около 150 коттеджных городков и проектов, что на 8% больше, чем к концу 2007 года. За первый квартал т.г. в столичном регионе было реализовано около 300 коттеджей.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговой, офисной, складской, промышленной, жилой и загородной.

На 1 августа 2008 г. в эксклюзивном сопровождении и предложении компании находится свыше 1,6 млн. кв. м торговых площадей.