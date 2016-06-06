Мэр Одессы хочет обязать ночные клубы нести ответственность за безопасность посетителей
Мэр Одессы Геннадий Труханов предлагает обязать ночные клубы города нести ответственность за безопасность своих посетителей на побережье Черного моря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил сегодня во время аппаратного совещания.
По его словам, на днях на пляже в Аркадии утонул молодой мужчина, который вместе со знакомыми вышел из одного из местных ночных клубов.
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«Компания вышла из ночного клуба, и отправилась прогуляться к морю. Парень прыгнул в воду, не рассчитал силы и утонул. На глазах у свидетелей, которые вызвали полицию. Трагедия для семьи... Проведите переговоры со всеми ночными клубами, которые работают в прибрежной зоне. Нужно вменить им, что пирсы, на которые люди выходят погулять, - зона их ответственности», - заявил Труханов.
Он считает, что службы безопасности клубов должны контролировать не только поведение клиентов «в своем периметре», а и нести ответственность и оказывать помощь местным властям в контроле над побережьем городских пляжей.
Как отметил Труханов, в той же Аркадии много таких клубов - «Итака», «Ибица» и другие.
«Мы не можем до бесконечности увеличивать наш штат, чтобы контролировать то, что они сначала доводят у себя людей до кондиции, а освежиться они выходят на территорию города», - подчеркнул Труханов.
Он добавил, что юридически невозможно обязать ночные клубы обеспечить безопасность вышедших из заведения посетителей, но «проблему необходимо решать и вести переговоры».