Порошенко допустил возвращение Афанасьева и Солошенко в Украину в июне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции.

"Все происходило в конфиденциальном режиме только потому, что нарушение конфиденциальности могло помешать освобождению Надежды (Савченко). Вторая позиция: эти переговоры ведутся и сейчас. В первую очередь они сейчас касаются Афанасьева и Солошенко. Я буду очень осторожен с датами, но я не исключаю, что это может произойти в июне", - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства отказался сообщить детали.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину Афанасьева и Солошенко, а также Олега Сенцова и Александра Кольченко. Все они, по сообщениям, уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.

29 мая Порошенко заявил о достижении предварительной договоренности с РФ о возвращении Афанасьева и Солошенко.

Афанасьев осужден в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к 6 годам заключения по обвинению в попытках приобрести изделия для восстановления средств ПВО в Украине.