Украинского политзаключенного Афанасьева уговорили попросить о помиловании - адвокат
Просьба о помиловании Геннадием Афанасьевым это один из способов на пути к обмену, над которым работала и украинская, и российская стороны.
Об этом сообщил в эфире "Громадського" адвокат осужденного Александр Попков.
До этого Россия не проявляла никакого интереса, а содержания заключенных проходило в жестких условиях.
В конце мая Афанасьефа и еще одного узника Юрия Солошенко перевели в другую тюрьму.
К ним пустили консула, а также предоставили лекарства. Адвокаты заключенных надеются на обмен в ближайшее время.
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«Гену уговорили написать это прошение представители России и Украины. Сначала мы сталкивались с тем, что РФ не реагировала на попытки, а последние две недели мы видим лояльное отношение и движение со стороны российских чиновников», - сказал Александр Попков.
Идут переговоры, но до момента пока Геннадий не поверниться «любые предположения - это рассуждения».
В Афанасьева улучшилось состояние здоровья, потому что к нему относятся более мягче, чем в предыдущем месте содержания, где на него давили.
Напомним, ранее Порошенко заявил о договоренности с Россией относительно возвращения Афанасьева и Солошенко в Украину.
У Путина не подтвердили договоренности о передаче Афанасьева и Солошенко.
Как сообщалось, Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.
73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.