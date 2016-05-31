Украинского политзаключенного Афанасьева уговорили попросить о помиловании - адвокат

Об этом сообщил в эфире "Громадського" адвокат осужденного Александр Попков.

До этого Россия не проявляла никакого интереса, а содержания заключенных проходило в жестких условиях.

В конце мая Афанасьефа и еще одного узника Юрия Солошенко перевели в другую тюрьму.

К ним пустили консула, а также предоставили лекарства. Адвокаты заключенных надеются на обмен в ближайшее время.

Читайте такжеГеращенко ждет положительных новостей по Савченко, Солошенко и Афанасьеву в конце мая

«Гену уговорили написать это прошение представители России и Украины. Сначала мы сталкивались с тем, что РФ не реагировала на попытки, а последние две недели мы видим лояльное отношение и движение со стороны российских чиновников», - сказал Александр Попков.

Идут переговоры, но до момента пока Геннадий не поверниться «любые предположения - это рассуждения».

В Афанасьева улучшилось состояние здоровья, потому что к нему относятся более мягче, чем в предыдущем месте содержания, где на него давили.

Напомним, ранее Порошенко заявил о договоренности с Россией относительно возвращения Афанасьева и Солошенко в Украину.

У Путина не подтвердили договоренности о передаче Афанасьева и Солошенко.

Как сообщалось, Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.

73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.