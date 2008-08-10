Медведев поручил собрать сведения о преступлениях Грузии в Южной Осетии

Президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре РФ (СКП) собрать и задокументировать доказательства преступлений, совершенных в Южной Осетии, назвав геноцидом действия Грузии в непризнанной республике.

На встрече с председателем СКП Александром Бастрыкиным глава государства потребовал "принять все необходимые усилия для того, чтобы собрать и задокументировать доказательства преступлений, совершенных в Южной Осетии, чтобы в последствии была необходимая база для уголовного преследования лиц, совершивших преступления".

"Грузия подвергла Южную Осетию очень жесткой, циничной агрессии, погибли люди, наши граждане: и жители Южной Осетии, и миротворцы", - сказал Медведев.

"Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели массовый характер и были направлены против отдельных людей - гражданского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции по поддержанию мира в этом регионе", - сказал он.

Александр Бастрыкин в ответ заявил, что доказательства преступлений грузинской стороны будут собраны. "Мы приступаем к работе немедленно. Вместе с бригадой я завтра вылетаю во Владикавказ", - сказал Бастрыкин.

Беседу Д.Медведева и А.Бастрыкина транслировали телеканалы.