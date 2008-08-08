Офицер после училища обязан отслужить миниумум пять лет

Кабинет министров Украины постановлением № 696 от 6 августа 2008 года внес соответствующие изменения в Порядок возмещения курсантами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, лица офицерского состава, которые увольняются с воинской службы ранее пяти лет после окончания высшего учебного заведения, должны компенсировать государству затраты за весь период обучения.

Согласно решению правительства, взыскание суммы расходов прекращается в случае восстановления отчисленного из высшего учебного заведения или уволенного с воинской службы в должности курсанта, лица офицерского состава.

Кабинет министров уточнил, что механизм возмещения расходов применяется в случае досрочного расторжения контракта - ввиду нежелания продолжать обучение или по недисциплинированности - и в случае отказа от дальнейшего прохождения воинской службы в должностях лиц офицерского состава по окончании высшего учебного заведения, а также лицами офицерского состава, которые увольняются с воинской службы в течение пяти лет по окончании высшего военного учебного заведения или воинского учебного подразделения высшего учебного заведения.