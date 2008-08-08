В Пекине открыли памятник Шевченко

Сегодня в Пекине в парке «Чаоян» с участием вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, Посла Украины в КНР Сергея КАМЫШЕВА, дипломатов Посольства, представителей украинской общины в г.Пекин, а также политических, общественных и творческих кругов Китая состоялась торжественная церемония открытия бюста великого украинского поэта Тараса Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, открытый сегодня бюст - первый памятник Великому Кобзарю не только в Китае, но и во всем азиатско-тихоокеанском регионе.

В рамках мероприятия И.ВАСЮНИК вручил автору бюста Т.Шевченко известному китайскому скульптору ЮАНЬ Сикуню орден «За заслуги» III степени.

Вице-премьер-министр Украины также открыл выставку рисунков на олимпийскую тематику украинских и китайских детей и вручил дипломы победителям конкурса на лучшее «детское произведение».