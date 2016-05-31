Во Львове из-за происшествия на Грибовичской свалке прекращен вывоз мусора

Крупнейшая компания по сбору и вывозу бытовых отходов "АВЕ Львов" прекратила вывоз мусора во Львове в связи с событиями на Грибовичской свалке.

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Об этом компания сообщает на своей странице в Фейсбук.

«Просим извинения за временные неудобства, возникшие в связи с невозможностью проведения полноценного забора отходов во Львове. Как только функционирование свалки будет восстановлено, нами будет оперативно обеспечен качественный и надлежащий забор отходов», - говорится в сообщении компании.

Сбор и вывоз мусора прекращен с 30 мая.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в 15 час. 20 мин. в Жолковском районе Львовской области на территории полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей.

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Также правоохранительными органами изучается вопрос относительно вероятного пребывания под завалом еще одного человека - работника львовского коммунального предприятия.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.