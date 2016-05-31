Под завалами на свалке возле Львова может находиться еще один человек (фото, видео)

Об этом он сообщил в Facebook.

"На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи с. Збиранка Жолковского района Львовской области продолжаются поисково-спасательные работы по поиску троих спасателей, которые оказались под завалом мусора. Также правоохранительными органами изучается вопрос относительно вероятного пребывания под завалом еще одного человека - работника львовского коммунального предприятия", - сообщил Чечёткин.

Как отметил председатель ГСЧС, по состоянию на 11.00 пересыпано 7 тыс. кубометров мусора, для наращивания дамбы инфильтратов вложено 600 мешков с песком.

К поисково-спасательным работам привлечено 574 человек и 80 единиц техники, из них от ГСЧС Украины – 454 человек и 43 единицы техники, а также два кинолога с поисковыми собаками.

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Пока судьба троих спасателей, которые оказались под завалом, остается неизвестной.

Координацию работ осуществляет штаб во главе с начальником Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации заявили, что под завалами свалки возле Львова находятся четверо человек.

30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).