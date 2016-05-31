Под завалами на свалке возле Львова может находиться еще один человек (фото, видео)
Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин заявляет, что правоохранительные органы еще изучают возможность нахождения под завалами на Грибовичской свалке возле Львова четвертого человека.
Об этом он сообщил в Facebook.
"На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи с. Збиранка Жолковского района Львовской области продолжаются поисково-спасательные работы по поиску троих спасателей, которые оказались под завалом мусора. Также правоохранительными органами изучается вопрос относительно вероятного пребывания под завалом еще одного человека - работника львовского коммунального предприятия", - сообщил Чечёткин.
Как отметил председатель ГСЧС, по состоянию на 11.00 пересыпано 7 тыс. кубометров мусора, для наращивания дамбы инфильтратов вложено 600 мешков с песком.
К поисково-спасательным работам привлечено 574 человек и 80 единиц техники, из них от ГСЧС Украины – 454 человек и 43 единицы техники, а также два кинолога с поисковыми собаками.
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Пока судьба троих спасателей, которые оказались под завалом, остается неизвестной.
Координацию работ осуществляет штаб во главе с начальником Главного управления ГСЧС во Львовской области.
Как сообщал УНИАН, в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации заявили, что под завалами свалки возле Львова находятся четверо человек.
30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.
Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).