Доллар подскочил до пятимесячного максимума

Доллар вырос до пятимесячного максимума к евро и 17-месячного пика к фунту стерлингов в пятницу после того, как предупреждение Европейского центробанка о замедлении роста ВВП усилило опасения по поводу глобальной экономики.

Индекс доллара поднялся до максимального уровня более чем за 5 месяцев, при этом инвесторы и аналитики говорят, что американская валюта восстанавливается с рекордных минимумов, отмечавшихся ранее в этом году, поскольку замедление глобального экономического роста оказывает давление на другие валюты.

ЕЦБ, как и ожидалось, оставил процентную ставку в еврозоне без изменений на уровне 4,25% годовых в четверг, и, хотя глава центробанка Жан-Клод Трише подчеркнул, что инфляция остается основным предметом для беспокойства, аналитики решили, что у него просто не было иного выбора после того, как ЕЦБ повысил ставку в июле.

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