В Ужгороде продают значки «Я люблю Балогу» (фото)

Туристы, которые приезжают в областной центр Закарпатья чаще всего покупают сувенирные значки с надписью «Ужгород - столица контрабаса», на котором изображены контрабандные пачки сигарет и скрипка. На втором месте - значок с надписью «Я (изображение сердечка) Балогу». Об этом сообщает ЗИК со ссылкой на Региональный туристическо-информационный центр Закарпатья.

Немного хуже продается значок с надписью «Я (изображение сердечка) RATA». Стоимость значков - от 6 до 20 грн. Туристам предлагаются также значки с символикой края. И с надписями на закарпатском диалекте, например, «Я легінь» или «Май файний цімбор» («Мой лучший друг»).

Из сувенирных футболок популярностью пользуются «Львів славиться кав’ярнями, а Ужгород - кавою», «Закарпаття. Тут найкраще».