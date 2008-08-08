Украинцев среди пострадавших в Южной Осетии нет – МИД
12:45, 08 августа 2008Общество
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Посольство отслеживает ситуацию
По сообщению Посольства Украины в Грузии, по состоянию на 8 августа граждан Украины среди пострадавших в результате боевых действий в зоне конфликта в Южной Осетии (Грузия) нет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, за помощью в консульский отдел украинские граждане также не обращались.
Посольство Украины в Грузии продолжает отслеживать развитие ситуации в стране.
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