Украинцев среди пострадавших в Южной Осетии нет – МИД

По сообщению Посольства Украины в Грузии, по состоянию на 8 августа граждан Украины среди пострадавших в результате боевых действий в зоне конфликта в Южной Осетии (Грузия) нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, за помощью в консульский отдел украинские граждане также не обращались.

Посольство Украины в Грузии продолжает отслеживать развитие ситуации в стране.