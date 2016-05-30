Конгресс США призывает украинскую власть защитить ЛГБТ-прайд

Об этом говорится в открытом письме посла Украины в Соединенных Штатах Америки, который подписали 38 членов нижней палаты Конгресса, передает Громадське.

«Украинская власть имеет обязанность защитить право украинских граждан на мирные собрания и обеспечить охраной нынешний марш за гражданское равенство «Киев Прайд», – говорится в письме американских политиков.

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Как сообщал УНИАН, представители ОУН выступили с резким заявлением относительно гей-парада в Киеве, который запланирован на 12 июня. Активисты организации пригрозили сорвать марш и призвали единомышленников выйти и поддержать их позицию.