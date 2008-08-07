Состояние раненых на Яворовском полигоне стабилизировалось - врачи

Состояние трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера, 6 августа, были ранены в результате разрыва ствола миномета на Яворивском полигоне во Львовской области, стабилизировалось.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня проинформировал исполняющий обязанностей начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона Александр ПОХЛЕБАЕВ.

“Состояние лейтенанта Александра РЫБАЯ, младшего сержанта службы по контракту Назара КОВБАСЫ и младшего сержанта Александра ВЕРЕНЬКО, которые получили ранения на Яворивском полигоне, стабилизировалось”, - сказал А.ПОХЛЕБАЕВ.

По его словам, вчера врачи сделали каждому из раненых сложные операции, каждая из них длилась около 2-3 часов. “Все оперативные вмешательства успешно завершены”, - отметил врач. Сейчас раненые военнослужащие находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

В то же время он сообщил, что медики обеспокоены состоянием здоровья лейтенанта А.РЫБАЯ, который получил тяжелую мозговую травму. “Он сегодня находится на искусственной вентиляции легких”, - сказал А.ПОХЛЕБАЕВ.

Он также рассказал, что двое раненых находятся в Военно-медицинском клиническом центре, а третий - получил медицинскую помощь во Львове в больнице скорой помощи. Он поступил туда сразу после эвакуации. “Сейчас принимается решение о его переводе в наш Военно-медицинский клинический центр”, - сказал врач.

А.ПОХЛЕБАЕВ отметил, что срок лечения раненых будет зависеть от степени тяжести травмы, а также выразил надежду, что молодой возраст пострадавших будет способствовать скорейшему выздоровлению.

“Наш Военно-медицинский клинический центр обеспечен всем необходимым медицинским оборудованием и медицинскими препаратами для лечения раненых военнослужащих”, - заявил и.о. начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Он добавил, что пострадавшие получают современное, адекватное и достаточное лечение.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на Яворивском общевойсковом полигоне во Львовской области в результате разрыва ствола миномета один военнослужащий погиб, еще трое были тяжело ранены.