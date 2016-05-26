Суд перенес заседание по делу снятия санкций с оператора лотерей "МСЛ" на 2 июня

«Суд, посовещавшись на месте, постановил удовлетворить ходатайство привлечь к участию в деле Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика. В связи с этим, поскольку это требует исследования доказательств… суд продолжает перерыв в рассмотрении дела до 2 июня», - сказала судья.

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Как сообщила руководитель юридического управления «МСЛ» Марина Слободниченко, которая присутствовала в ходе заседания, компания довольна соответствующим решением суда, поскольку именно СБУ была инициатором внесения украинского оператора лотерей в «санкционный список».

«Привлечение третьего лица Службы безопасности Украины является для нас в принципе положительным фактором, поскольку это именно тот орган, который инициировал введение санкций относительно нашей компании. И потому мы надеемся, что все-таки будут открыты те «закулисные» основания, которые не дают нам спокойно жить уже около года», - сказала Слободниченко.

При этом она добавила, что обвинения СБУ, по мнению оператора лотерей, являются безосновательными, и компания «МСЛ» надеется на скорейшее решение дела. По словам Слободниченко, со времени применения антироссийских санкций компания понесла значительные финансовые и репутационные потери.

«С каждым днем мы теряем сеть распространения наших лотерей. Уже на сегодняшний день с нами отказались сотрудничать такие сети как «Укрпочта», Ощадбанк, - добавила Слободниченко.

В целом, по ее словам, с момента внесения ее в «санкционный список» бюджет Украины потерял порядка 700 млн грн.

«У нас происходят допросы наших сотрудников, руководителей, бухгалтеров Службой безопасности Украины. И все это началось именно после предыдущего заседания. До того времени СБУ не интересовала судьба нашей компании», - отметила Слободниченко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года Высший административный суд Киева перенес заседание по делу снятия санкций с одного из крупнейших украинских операторов лотерей «МСЛ» на 26 мая в связи с отсутствием документов, которые послужили основанием для принятия решения о включении компании «МСЛ» в «санкционный список».

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.