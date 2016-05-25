"Днепр" окончательно остался без "петровска" (фоторепортаж)

Коммунальщики окончательно срезали часть "петровск" со стелы при въезде в Днепропетровск. Теперь там осталось лишь "Днепр" – согласно с новым названием города.

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