"Днепр" окончательно остался без "петровска" (фоторепортаж)
13:12, 25 мая 2016Общество
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Коммунальщики окончательно срезали часть "петровск" со стелы при въезде в Днепропетровск. Теперь там осталось лишь "Днепр" – согласно с новым названием города.
На въезде в Днепр обновили стелу / Фото УНИАН
Как сообщал УНИАН, срезать буквы со стелы коммунальщики начали 23 мая. При этом тогда местные жители вызвали 3 патруля, когда заметили "деятельность" вблизи стелы.
Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр 19 мая в рамках декоммунизации.
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