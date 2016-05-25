"Днепр" окончательно остался без "петровска" (фоторепортаж)

13:12, 25 мая 2016
Общество
3573

Коммунальщики окончательно срезали часть "петровск" со стелы при въезде в Днепропетровск. Теперь там осталось лишь "Днепр" – согласно с новым названием города.

УНІАН

Как сообщал УНИАН, срезать буквы со стелы коммунальщики начали 23 мая. При этом тогда местные жители вызвали 3 патруля, когда заметили "деятельность" вблизи стелы.

Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр 19 мая в рамках декоммунизации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter