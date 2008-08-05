Возросла стоимость жилья на вторичном рынке Киева

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за минувшую неделю (с 28 июля по 4 августа) выросла на 0,7% (21 долл.) - до 2 тыс. 791 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, итоги прошлой недели показали, что после небольшого замедления, цены на квартиры в столице вновь возобновили свой рост.

По мнению аналитиков компании, такая динамика роста цен связана с неопределённостью на первичном рынке. «Ведь многие застройщики в настоящее время частично сократили строительство, тем самым повернув потребительский спрос на рынок вторичного жилья. Таким образом, востребованность «вторички» подтолкнула продавцов к повышению цен», - отмечают в консалтинговой компании.

Эксперты «Канзас» также сообщают, что индекс ценового ожидания вторичной жилой недвижимости Киева за прошлую неделю повысился до 0,7%. «Такое значение индекса стоимости дает основания предполагать повышение цен на вторичную недвижимость Киева», - говорится в сообщении.

При этом значение индекса доходности вторичного жилья за июнь т.г. составило 2,8%.

Эксперты отмечают, что доходность вторичного киевского жилья в июне 2008 года была в 4 раза больше средневзвешенной ставки доходности по долгосрочным банковским депозитам (в мае 2008 года - 11,6%), что делает вложение средств в недвижимость более прибыльным.

Как сообщал УНИАН, по данным компании «Канзас», средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за 1-е полугодие этого года выросла на 9,7% (269 долл.) - до 2 тыс. 771 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 270 тыс. объявлений о продаже квартир.