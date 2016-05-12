В Украине открыли дело против российских пранкеров, отправивших "письмо Порошенко" Савченко (документ)

Об этом в своем Twitter написал адвокат украинской летчицы Марк Фейгин, опубликовав соответствующий документ.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация правонарушения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка удостоверения или другого документа).

Это привет пранкерам, сурковским шестеркам с НТВ. Я обещал, что прекращу вашу преступную деятельность? Я это сделаю pic.twitter.com/iXJnmuPVc7 — Mark Feygin (@mark_feygin) May 12, 2016

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно о том, что Надежда Савченко, незаконно удерживаемая в российском СИЗО, прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Петр Порошенко. Позднее в администрации главы государства заявили, что письмо, которое ей якобы отправил Порошенко, является фейком.

Читайте такжеРоссийские пранкеры рассказали, как готовили "письмо Порошенко" к Савченко

После этого российские пранкеры Лексус и Вован признались, что самостоятельно написали документ и передали его одному из защитников Савченко - Фейгину. Пранкеры пояснили, что, в первую очередь, преследовали "гуманные цели".