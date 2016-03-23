Российские пранкеры рассказали, как готовили "письмо Порошенко" к Савченко

Они сообщили, что пошли на такой шаг, прочитав топ новостей "Яндекса", передает "Медуза".

"Так почти всегда бывает: делаем то, что на волне. Бывают же нераскрытые журналистами темы, когда читаешь и остаются вопросы к героям... Решили: почему бы нам не сделать пранк с Савченко? Приехали домой, начали придумывать", - вспоминает пранкер Лексус.

Затем они начали думать, как что сделать. Сначала позвонили ее адвокату Фейгину, представившись администрацией Порошенко. Спросили у него, может ли он передать телефон ей в камеру, чтобы в назначенный момент ей позвонил сам Порошенко. Фейгин ответил, что такой возможности нет.

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Тогда пранкеры поняли, что можно написать письмо Савченко.

"Я в фейсбуке кинул вопрос: есть ли кто украиноговорящий? За полчаса откликнулись 11 человек. Мы им скинули текст письма, через час нам скинули перевод, и мы кинули письмо Фейгину", - рассказал Лексус.

Как известно, на следующий день с утра Фейгин поехал в СИЗО и передал этот текст Савченко.

"И все пошло-поехало, Савченко прекратила голодовку. И у нас началась война с Фейгиным", - подытожили пранкеры.

Ранее в Сети появилось видео встречи российских пранкеров Вована и Лексуса с адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко Марком Фейгином. Последний резко отреагировал на появление пранкеров в ресторане.

"Быстро сбрызнули оба отсюда. Ты все понял? Я тебе сказал отойди отсюда", - возмутился Фейгин.