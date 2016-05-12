В СБУ "слив" данных о журналистах считают неопасным
По словам Юрия Тандита, "честным журналистам, которые говорят правду" Украина не будет применять никаких санкций.
Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил что украинские власти проверят некоторых журналистов, которые ранее прошли аккредитацию в "ДНР", передает Дождь.
По его словам, журналисты, желающие работать "за линией соприкосновения", вынуждены проходить процедуру аккредитации в "Л/ДНР", так как в настоящее время Киев не контролирует территории, на которых они располагаются.
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"Такой слив неопасен. Я не думаю, что есть какая-то угроза для этих людей (журналистов — ред.), по крайней мере со стороны украинской власти и силовых структур. Мы лишь только должны оказывать помощь, чтобы они могли делать свое дело профессионально", — сказал Тандит.
Тандит заверил, что к "честным журналистам, которые говорят правду" Украина не будет применять никаких санкций после обнародования их личных данных. Однако, по его словам, журналистами, которые "нарушают законы, прикрываются своими удостоверениями и действуют как орган пропаганды", власти "будут заниматься каждым отдельно".
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Как сообщал УНИАН, возмущение представителей журналистского сообщества вызвала публикация 10 мая на сайте "Миротворец" данных украинских и иностранных работников СМИ, которые получали аккредитацию в так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях.