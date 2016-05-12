В СБУ "слив" данных о журналистах считают неопасным

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил что украинские власти проверят некоторых журналистов, которые ранее прошли аккредитацию в "ДНР", передает Дождь.

По его словам, журналисты, желающие работать "за линией соприкосновения", вынуждены проходить процедуру аккредитации в "Л/ДНР", так как в настоящее время Киев не контролирует территории, на которых они располагаются.

Читайте такжеОбнародование списка аккредитованных в "ДНР" журналистов будет расследовать полиция Киева

"Такой слив неопасен. Я не думаю, что есть какая-то угроза для этих людей (журналистов — ред.), по крайней мере со стороны украинской власти и силовых структур. Мы лишь только должны оказывать помощь, чтобы они могли делать свое дело профессионально", — сказал Тандит.

Тандит заверил, что к "честным журналистам, которые говорят правду" Украина не будет применять никаких санкций после обнародования их личных данных. Однако, по его словам, журналистами, которые "нарушают законы, прикрываются своими удостоверениями и действуют как орган пропаганды", власти "будут заниматься каждым отдельно".

Читайте также"Слив" данных аккредитованных в "ДНР" журналистов: посол ЕС призывает Киев вмешаться

Как сообщал УНИАН, возмущение представителей журналистского сообщества вызвала публикация 10 мая на сайте "Миротворец" данных украинских и иностранных работников СМИ, которые получали аккредитацию в так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях.