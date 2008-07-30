На фабрике игрушек изготовили талисман для донецкой милиции (фото)

На фабрике игрушек в г. Нежине Черниговской области по специальному заказу изготовили имиджевую мягкую игрушку "Филин", которая станет талисманом милиции Донецкой области.

Как сообщила УНИАН начальник отдела социально-гуманитарной работы управления кадрового обеспечения ГУМВД Украины в Донецкой области Людмила МЕЗЕНЦЕВА, милиция области провела конкурс рисунков среди детей сотрудников отделов внутренних дел с целью создания имиджевой игрушки, которая должна олицетворять правоохранителей Донетчины.

Победителем конкурса был признан рисунок игрушки, выполненный 9-летней Анастасией КИБЕЦ, дочерью оперуполномоченного Константиновского горотдела милиции. Затем по заказу на фабрике игрушек г. Нежина разработали макет и игрушку запустили в производство. Игрушка представляет собой "мудрого, доброго, честного Филина", на голове которого - милицейская фуражка, на шее - форменный галстук, а на плечах - погоны со звездами.

Первую игрушку начальник ГУМВД Украины в Донецкой области генерал-майор милиции Николай КУПЯНСКИЙ вручил автору - А.КИБЕЦ.

Теперь "Филин" в качестве сувенира будет вручаться почетным гостям, отметили в УВД.

Фото с сайта Остров