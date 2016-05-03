Чехия увеличивает штат сотрудников в консульствах в Украине

Об этом сообщает Радио Свобода.

Целью принятия такого решения, по сообщению чешской стороны, есть потребность ускорить рассмотрение заявлений на разрешение работать в Чехии, поступающих от украинских граждан.

В частности, как говорится в принятой концепции, в Генеральном консульстве Чехии во Львове количество консульских работников увеличится на 5 человек.

Расширение штатов в чешских консульствах в Украине должно позволить обрабатывать ежегодно до 5 тысяч заявлений, поступающих от граждан Украины на различные виды виз, из которых около 3800 касаются так называемых рабочих виз.

Ранее правительство Чешской Республики приняло государственную программу, которая позволяет в ускоренном режиме принять на работу 500 специалистов из Украины. Прежде всего речь идет о высококвалифицированных работниках, но также и специалистах среднего звена из различных отраслей промышленности и здравоохранения.