В Киеве водитель после драки переехал пешехода

В понедельник, 28 июля, в Киеве водитель джипа намеренно едва не раздавил пешехода насмерть.

Как рассказал "Сегодня" начальник ЦОС ГУ МВД Киева Владимир Полищук, произошло это около одинадцати часов утра на Позняках. С парковки возле большого супермаркета выезжал джип "Тойота Ленд Крузер". На выезде водителю пришлось притормозить — мимо проходил 28-летний парень. По всем правилам он был прав, однако водитель оказался другого мнения, вышел из джипа и начал "объяснять" пешеходу, что к чему. Словесная перепалка переросла в драку.

"Свидетели рассказали, что водитель сам полез драться, однако парень оказался сильнее и агрессору пришлось отступить, - говорит Полищук, - он запрыгнул в машину и вроде бы начал уезжать с места происшествия, но, видимо, был еще зол, поэтому включил задний ход и сбил парня, а потом переехал его машиной!".

Затем водитель уехал с места происшествия. Свидетели кошмара вызвали "скорую" и милицию, а кто-то успел записать и номера машины.

Как выяснили правоохранители, "Ленд Крузер" принадлежит 75-летней женщине, однако в техпаспорте записаны несколько человек. Именно их сейчас ищут. Фоторобот пока не составляли, так как виновника страшного наезда пытаются найти по имени и фамилии.

"На моей памяти таких случаев еще не было, - говорит Полищук, - оружие в конфликтах применяли, но чтобы машиной - такое впервые..."

К счастью, парень остался жив. Сейчас он в больнице скорой помощи с черепно-мозговой и другими травмами. Врачи говорят, что жизни его ничего не угрожает. Виновнику же грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.