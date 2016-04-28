В Харькове обезвредили банду, терроризировавшую предпринимателей, осуществляющих перевозки в "ЛНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав банды входило 5 жителей Харькова в возрасте от 43 до 58 лет, каждый из которых был ранее осужден и отбывал наказание за различные преступления.

Члены группировки в сговоре с представителями луганского криминалитета "обкладывали данью" предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на временно оккупированные территории Луганской области. На протяжении длительного времени они вымогали деньги от водителей и диспетчеров, угрожая им насилием, уничтожением или повреждением имущества.

Также, по утверждению СБУ, харьковские бандиты вместе с луганскими преступниками внедрили схему хищения средств государственного бюджета, предназначенных для финансирования пенсий и других социальных выплат переселенцам.

Уголовные доходы использовались для формирования "общака", из которого снабжались преступники в тюрьмах, а также организовывались акций неповиновения в учреждениях пенитенциарной системы Харьковской области. Часть средств направлялась на подконтрольные террористам "ЛНР" территории.

Сотрудники СБУ совместно с бойцами батальона полиции общественной безопасности особого назначения задержали трех членов преступной группировки во время вымогательства денег. В тот же день по местам проживания были задержаны двое организаторов этой банды.

У бандитов изъято около 160 тысяч российских рублей, 150 тысяч долларов США, более 50 тысяч гривень, ювелирные украшения, списки перевозчиков, которые платят дань, паспорта, пенсионные удостоверения, банковские карты для получения социальных выплат, огнестрельное оружие и гранаты. Кроме этого, обнаружен "общак" криминалитета и наркотики.

Задержанным членам группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в крупных размерах) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Неотложные следственные действия продолжаются.