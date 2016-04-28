Суд РФ отказал сыну Джемилева в условно-досрочном освобождении

Об этом сообщил адвокат Хайсера Джемилева Николай Полозов в "Твиттере". "Астраханский областной суд ожидаемо отказал в УДО Хайсеру Джемилеву", - написал он.

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По словам Николая Полозова, защита намерена дальше обратиться в Европейский суд по правам человека.

Также защитник указывает на важную деталь - Россия пытается оформить сына лидера крымскотатарского народа как гражданина РФ, хотя сам Хайсер Джемилев неоднократно отказывался от этого гражданства.

"В решениях российских судов Джемилев указан гражданином Украины. Но в колонию пришли документы на оформление ему паспорта РФ", - пишет Николай Полозов.

Напомним, сын депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева - Хайсер Джемилев, - был отправлен в колонию N10 в Астрахани 11 ноября 2015 года.

Неожиданно другое. По базам данных экс-ФМС Хайсер Джемилов записан гражданином РФ, хотя в 2014 году официально отказывался от гражданства РФ — Николай Полозов (@nikolai_polozov) April 28, 2016

Справка УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Едемов. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО до Краснодарского края РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 лет.