Российская прокуратура просит осудить сына Джемилева на 5,5 лет

Обвинение в российском суде запросило Хайсеру Джемилеву - сыну лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева - 5 лет и 6 месяцев по совокупности.

Об этом в Twitter написал адвокат Николай Полозов по итогам заседания суда в Краснодаре.

По его словам, в судебном заседании объявлен перерыв до 10 июня.

Читайте такжеКраснодарский суд отказался прекратить дело сына Джемилева

«Важно, что причинение смерти по неосторожности подпадает под амнистию, к тому же Джемилев уже более 2-х лет под стражей, что засчитывается», - добавил Полозов.

Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ (умышленное убийство). В Меджлисе заявили, что это было убийство совершено по неосторожности.

Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру Джемилеву меру пресечения свободы в виде удержания под стражей. Подозреваемого поместили в психиатрическую больницу в Симферополе для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, а затем снова перевели в СИЗО. Установить степень вменяемости задержанного медики не смогли. Апелляционный суд Крыма принял решение этапировать его в Киев для прохождения экспертизы.

По словам Джемилева, его сын в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике в Турции, а также пробовал марихуану.

Читайте такжеСуд по делу сына Джемилева в России заседал без присяжных - адвокат

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

2 июня присяжные российского суда сняли с сына Джемилева обвинения в умышленном убийстве.