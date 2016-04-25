ГПУ попросила Минюст Израиля помочь вручить подозрение Ставицкому

По приглашению министра юстиции Израиля Аелет Шекед 19-21 апреля заместитель генпрокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос посетил с официальным визитом Израиль. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Читайте такжеГПУ: На счета двух из 17 экс-чиновников времен Януковича наложен арест

Во время визита состоялись официальные встречи с министром юстиции, генеральным прокурором Авихаєм Мендельблитом и главным военным прокурором Шароном Афеком.

Во время переговоров в Кнессете Матиос передал запрос ГПУ о международной правовой помощи в расследовании в отношении бывшего министра Ставицкого, в частности, насчет вручения последнему уведомления о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против государства. По имеющимся у следствия данным Интерпола, украинский экс-чиновник скрывается на территории Израиля, сменив фамилию и имя.

«Израильская сторона в лице министра юстиции заверила в организации рассмотрения указанного ходатайство в кратчайшие сроки», - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Ставицкий был объявлен в розыск Интерпола.

Читайте такжеИнтерпол начал розыск Эдуарда Ставицкого и братьев Клюевых - Аваков

5 апреля 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что граждане Украины, братья Андрей и Сергей Клюевы и Эдуард Ставицкий находятся в розыске Интерпола, и что «на основании рекомендаций Комиссии генеральным секретариатом Интерпола разблокирован доступ к розыскным файлам А.Клюева - с 30 марта 2016 года, С. Клюева – 31 марта, Ставицкого - с 1 апреля».