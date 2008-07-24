У Кличко напомнили Черновецкому, что студенты тоже хлеб едят

Блок Виталия Кличко предлагает увеличить ежемесячную помощь в связи с подорожанием хлеба в три раза - с 15 до 50 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Киевсовета фракции Блока Кличко Дмитрия АНДРИЕВСКОГО.

«Мы уже подготовили проект решения, где предлагаем увеличить помощь с 15 гривень до 50, и существенно расшить контингент людей, которым такая помощь будет предоставляться. Уверен, что в депутатском зале мы найдем поддержку, и такое решение будет принято», - заявил депутат.

По мнению Д.АНДРИЕВСКОГО, следует усовершенствовать механизм социальной защиты, разработанный властью: «Например, студенты, которые имеют 200-300 гривень стипендии, тоже не получат такую помощь. Такая дотация вообще не предусмотрена на заведения питания. Это же не только рестораны, это и детские сады, больницы, школы».

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Киеве подорожали социальные сорта хлеба - одна килограммовая буханка хлеба «Украинский» стоит 3 грн., полукилограммовый батон - 2,5 грн.

В связи с этим было принято решение о выделении ежемесячной помощи малообеспеченным киевлянам - 15 гривень на человека. Для обеспечения такой выплаты в размере 45 грн. в квартал во втором полугодии 2008 года в бюджете Киева предусмотрено выделить 36,552 тыс. грн.