В Одессе задержанному за взятку руководителю отдела полиции назначили залог в 1 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, по ее ходатайству полицейскому, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Вместе с этим судом определен залог в сумме 1 млн грн. Кроме того, подозреваемого - исполняющего обязанности начальника следственного отдела одного из отделов полиции Одессы - отстранили от занимаемой должности", - отметили в пресс-службе.

По данным других источников, подозреваемый милиционер во время задержания пытался скрыться.

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля исполняющего обязанности начальника следственного отдела одного из отделов полиции Одессы был задержан во время получения взятки в 1,5 тыс. долларов и 5 тыс. грн.