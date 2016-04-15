В Одессе руководителя следствия отдела полиции задержали на взятке более $1,5 тысячи
18:20, 15 апреля 2016Политика
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В Одессе сегодня во время получения взятки свыше $1,5 тыс. задержан полицейский.
Полицейский требовал и получил 1,5 тысячи долларов и 5 тысяч гривень / Иллюстрация УНИАН
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, совместно с областным управлением СБУ она задержала при получении неправомерной выгоды исполняющего обязанности начальника следственного отдела одного из отделов полиции в Одессе.
Установлено, что полицейский требовал и получил 1,5 тысячи долларов и 5 тысяч гривень от гражданки за закрытие уголовного производства в отношении ее дочери.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК (взятка) продолжается, сейчас проводятся первоочередные и неотложные следственные действия.
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