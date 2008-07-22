Прогноз погоды на 23 - 27 июля

Завтра в западной части Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Сильные дожди, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье очень сильные дожди; грозы, местами град, шквалы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат порывы ветра до 25 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

На остальной территории небольшая облачность. Без осадков, лишь ночью в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, в южной части до 23°; днем 29-34°, на юге и востоке местами 35-37°. Ветер в Украине юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометценре.

24-25 июля в западной части и в Одесской области будет облачно с прояснениями; дожди, местами грозы и град, шквалы 15-20 м/с, в карпатском регионе сильные дожди. На остальной территории небольшая и переменная облачность; преимущественно без осадков, лишь в Крыму, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях 25 июля местами грозовые дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в южной части и восточных областях местами 35-37°; в западных областях ночью 14-19°, днем 24-29°, на Волыни и Ривненской области до 31° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°).

26- 27 июля - кратковременные дожди (в Крыму, северной части, а 26 июля и в центральных областях местами), грозы.

Температура ночью 16-22°, 27 июля в западных и северных областях 13-18°; днем в западных областях 21-27°; на остальной территории 26 июля 28-34°, в восточной части до 36°, 27 июля 23-28°, на востоке и юге местами 30-34°.

В Киеве в среду ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°. По области - небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

24-25 июля - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.

26-27 июля - местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура 26 июля ночью 17-22°, днем 28-33°; 27 июля ночью 13-18°, днем 23-28°.