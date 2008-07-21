Украинские пограничники задержали вооруженного до зубов россиянина

Пограничники Харьковского отряда изъяли у 51-летнего жителя Московской области ружье, пистолет, 2 резиновых дубинки и свыше 400 патронов.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, 19 июля упомянутый гражданин России автомобилем «Suzuki grand vitara» прибыл в пункт пропуска «Гоптовка». Во время проверки его транспортного средства в технологической полости багажного отделении, под запасным колесом, пограничники и таможенники обнаружили 258 патронов к охотничьему ружью «Феттер» и «Рекорд», калибра 12 и 16 мм, а также резиновую дубинку.

Кроме того, в салоне автомобиля смотровая группа выявила пистолет для стрельбы резиновыми пулями «ИЖ 79-9Т» в манжете, 36 патронов к нему в картонных коробках, два снаряженных магазина к нему, а также 100 патронов к охотничьему ружью калибра 12 мм «Феттер», одну резиновую дубинку и охотничье ружье «ИЖ-81» калибру 9 мм в манжете.

Оружие, боеприпасы и спецсредства, которые незаконно перемещались через границу, изъяты и переданы в таможню. Также конфискован автомобиль, в котором злоумышленник пытался скрыть этот арсенал от контроля. Конфискат оценен на общую сумму в почти 166 тысяч гривен.