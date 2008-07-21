В Керчи обнаружили плантацию конопли

На приусадебном участке в центре Керчи (Крым) сотрудники Службы безопасности Украины и милиции обнаружили 2500 кустов культивируемой конопли.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Главного управления СБУ в Крыму, метровые кусты конопли росли практически на всем свободном пространстве двора. 38-летний хозяин дома – частный предприниматель – утверждал, что о конопле ничего не знал. «Мол, бурьян вырос сам, а выполоть его руки не доходили. Однако внешний вид растений и обилие посадок свидетельствовали о том, что за коноплей тщательно ухаживали, регулярно поливали», - сообщает крымский Главк СБУ.

Сомнения правоохранителей рассеялись, когда под лестницей в доме они обнаружили коробку с 600 граммами марихуаны. «Тогда «плантатор» изменил показания, признавшись, что марихуана принадлежит ему лично, и что он ожидал дальнейшего урожая, чтобы затем его скурить», - говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.