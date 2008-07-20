Митрополиту Ровенскому и Острожскому Евсевию - 80

В Ровно состоялись торжественные мероприятия по празднованию 80-летнего юбилея митрополита Ровенского и Острожского, управляющего Ровенской епархией УПЦ Киевского патриархата ЕВСЕВИЯ.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в кафедральном Свято-Покровском соборе утром состоялась Литургия при участии патриарха Киевского и всея Украины-Руси Филарета, иерархов и духовенства, а позже в областном академическом украинском драматическом театре состоялось торжественное заседание.

Митрополита ЕВСЕВИЯ поздравили, в частности, глава облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, член Высшего церковного Совета УПЦ Киевского патриархата, экс-губернатор Ровенской области, депутат облсовета Василий ЧЕРВОНИЙ, исполнитель обязанности городского председателя Ровно Юрий ТОРГУН и другие участники мероприятия.

Среди подарков и наград митрополита - экземпляр переизданного «Пересопницкого Евангелия», серебряные крест и медальон, а также медаль «Будівничий України» (от общества «Просвита»).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО за весомый взнос в духовное возрождение Украины наградил митрополита ЕВСЕВИЯ орденом Ярослава Мудрого V степени.