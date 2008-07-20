Министр придумал, где взять деньги на культуру

Министерство культуры и туризма инициирует создание Национального инновационного фонда украинской культуры, который будет заниматься финансированием национальных стратегических культурных программ.

Об этом в статье «Национальная культура - это и есть национальная идея» в газете «Зеркало недели» сообщил министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН.

«Для решения новых задач в направлении стратегических прорывов мы инициируем создание Национального инновационного фонда украинской культуры, - отметил министр. - Он должен финансировать национальные стратегические программы, которые на конкурсной основе реализуются через грантовые и операционные проекты».

По его мнению, решения, связанные с распределением грантов, должны принимать независимые экспертные советы. «Постановления о предоставлении грантов должен принимать общественный совет экспертов», - отметил В.ВОВКУН.

Министр назвал большое количество источников для возможного финансового наполнения будущего фонда.

«Особый статус Фонда позволил бы ему аккумулировать средства из различных источников, например: из государственного и местных бюджетов; из необлагаемых пожертвований меценатов и благотворителей; от специальных отчислений по продаже алкогольно-табачных изделий, услуг игорного бизнеса, продукции зарубежных культурных индустрий в Украине; из сборов от организации специальных лотерей и аукционов, а также штрафов за нарушение законов о культуре», - уточнил В.ВОВКУН.

По его информации, сейчас Министерство культуры занимается разработкой необходимых для функционирования инновационного фонда документов. «Сейчас разработана концепция деятельности этой структуры, проходит подготовка соответствующей нормативно-правовой базы», - сообщил министр.