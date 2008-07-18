На Волыни отчим забил до смерти 2-летнего пасынка

В селе Гривятки Волынской области отчим забил до смерти 2-летнего пасынка.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Волынской области.

Между тем мать погибшего ребенка обратилась к стражам порядка с просьбой не судить мужа, поскольку очень его любит, отметили в УМВД.

Трагедия произошла 16 июля. Информация о смерти 2-летнего ребенка поступила в милицию от врачей скорой помощи. Сначала мать и отчим объясняли, что мальчик, который передвигался еще достаточно неуклюже, не удержался на ногах и, зацепившись за порог, упал, ударившись головой. Именно вследствие этого, по словам родителей, и получил смертельную травму.

В то же время в ходе вскрытия было выяснено, что смерть мальчика наступила вследствие получения тупой травмы тела и других телесных повреждений, а никак не от удара головой. Кроме того, в ходе следствия было выяснено, что в момент получения ребенком повреждений матери в доме не было.

После выяснения этих данных, следователи Ковельского горотдела милиции привезли родителей в отдел на допрос. Во время допроса отчим признался, что это он настолько сильно ударил ногой маленького пасынка, что ребенок умер. Причина - мальчик раздражал его.