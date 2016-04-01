Деканоидзе объяснила, с чем связан рост статистики преступлений

Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказала в интервью Deutsche Welle.

Деканоидзе заверила, что ни одно дело не остается не рассмотренным, а количество телефонных обращений в полицию возросло в 6-8 раз.

По ее словам, тяжких преступлений становится меньше, но есть проблема имущественных краж.

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"Была у нас в Киеве проблема с кражами машин. Но нам удалось ликвидировать 11 преступных групп, и угонов машин стало гораздо меньше. Удалось также раскрыть много убийств. Тяжких преступлений вообще становится меньше. Есть, однако, проблема имущественных краж, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в стране", - сказала руководитель Нацполиции.

Ранее УНИАН сообщал, что 17 инструкторов группы «У» спецподразделения «Корпус оперативно-внезапного действия» (КОРД) Национальной полиции Украины получили сертификаты об окончании обучения.