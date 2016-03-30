В Крыму суд в апреле рассмотрит апелляции на арест фигурантов "дела 26 февраля" – адвокат

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат одного из фигурантов дела, заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза - Николай Полозов.

Полозов пояснил, что речь идет об апелляциях на два решения судьи Галины Редько, которая, по его информации, самовольно продлила срок содержания под стражей Чийгозу, и о постановлениях судейской коллегии о продлении такого срока всем трем фигурантам дела – Чийгозу, Али Асанову и Мустафе Дегерменджи сначала до 11 апреля, а потом – до 24 апреля.

«Поскольку участники (процесса) не были должным образом извещены и ознакомлены, то есть, было нарушение их прав, они не были ознакомлены с жалобами других лиц, других участников процесса, судьям ничего не оставалось кроме как ознакомить, выдать копии соответствующих жалоб, возражения и так далее участникам процесса и перенести судебное заседание на другие дни», – сказал Полозов.

По его словам, изначально заседания были перенесены на 31 марта, однако судьи «пошли навстречу» просьбе защитника, который в этот день не сможет находиться в Симферополе.

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Полозов отметил, что не питает иллюзий относительно того, какими могут быть решения по апелляциям. Вместе с тем, он подчеркнул, что нарушения, допущенные судьей Редько, «являются критическими». По словам адвоката, в случае, если суд «продолжит покрывать» Редько, то может последовать обращение в Европейский суд по правам человека.

До этого Полозов обратился в Генеральную прокуратуру России по факту незаконного содержания своего подзащитного в симферопольском СИЗО. Адвокат аргументировал обращение тем, что срок действия решения Верховного суда Крыма об аресте Чийгоза и других фигурантов по «делу 26 февраля», вынесенного 25 января, закончился в 00:00 9 марта.

В своем заявлении адвокат требовал привлечь к ответственности судью контролируемого Кремлем Верховного суда Крыма Редько, которая продлила срок ареста Чийгоза на три дня.

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Подконтрольный России Верховный суд Крыма на заседании 11 марта продлил срок содержания под стражей фигурантам «дела 26 февраля» Ахтему Чийгозу, Али Асанову и Мустафе Дегерменджи до 11 апреля.

После аннексии Крыма Россией на полуострове российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года участвовали в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки двое митингующих погибли, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

15 февраля на заседании российского Верховного суда Крыма решили отправить дело на доследование.

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Подсудимые в этом деле своей вины не признают и считают это дело политически мотивированным.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Ахмета Чийгоза, Али Асанова и Мустафу Дегерменджи политзаключенными.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.