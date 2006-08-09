Как казаки в немецкое посольство ходили (фоторепортаж)
14:07, 09 августа 2006Общество
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Ассоциация защиты прав граждан организовала протестную акцию
Представители Ассоциации защиты прав граждан Украины организовали казацкий поход к посольству Федеративной Республики Германия в Киеве. Дипломатам было передано обращение, касающееся кризисной ситуации, которая сложилась с международными полетами украинских авиакомпаний в Германию. 8 марта Федеративное ведомство гражданской авиации Германии запретило украинской авиакомпании "Днiпроавiа" осуществлять международные полеты из Днепропетровска в немецкие города.
Несколькими днями раньше протестная акция была организована и возле возле офиса компании "Люфтганза" в Киеве
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